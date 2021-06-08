«أبو هيسة» يناقش تأثيرات تصدير الخردة على شركات صناعة الحديد والصلب

ناقش وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبو هيسه، المشاكل التي تواجه الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي بوزارة الصناعة: “ناقش الاجتماع انعكاسات قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021 بالتمديد والسماح بتصدير الخردة وتأثير ذلك على العمليات الإنتاجية وتأثر بعض مصانع القطاع الخاص من مادة الخردة”.

وأضاف البيان “ضم الاجتماع كلا من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للخردة ومدراء المصانع الخاصة بالحديد والصلب بحضور عدد من مديري الإدارات بالوزارة”.

وتابع “أفاد المجتمعون وخاصة الممثلون للقطاع الخاص أن قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021‪ بالسماح بتصدير الخردة؛ له تأثير بالغ على عملية الإنتاج الأمر الذي قد يضطر تلك المصانع لإيقاف العمل والذي يؤثر سلبا على سلعة الحديد وتوفرها بالسوق المحلى كما يؤثر سلبا على العمالة المحلية واستمرارية صرف مرتباتهم”.

واستطرد “تم الاتفاق خلال الاجتماع على أخذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الإجراءات والتواصل الجاد بين كافة المؤسسات العامة والخاصة مع الوزارة وتوفير البيانات والمعلومات عن هذه المصانع والشركات والتركيز على أهمية جودة المنتجات وتفعيل دور مراقبات الصناعة في ربوع ليبيا”.

واستكمل “يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الوزير للشركات التابعة وممارسة الوزارة اختصاصها الإشرافي على الصناعة الوطنية للوقوف على المختنقات والمساهمة في وضع الحلول لها”.