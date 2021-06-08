الرئاسي: لجنة كشف ملابسات تفجير سبها تستهدف العمل على تجنب أي هجمات إرهابية أخرى

أفادت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي نجوى أوهيبة، بأن اجتماع رئيس وأعضاء “الرئاسي” مع رئيس المخابرات العامة بالأمس، كان طارئا على خلفية التفجير الذي حدث شمال مدينة سبها.

أوهيبة، وفي مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، أوضحت أن رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بحثوا الأوضاع الأمنية في مدينة سبها خلال الفترة الماضية والجنوب بشكل عام.

وأضافت أن الرئاسي قرر تشكيل لجنة يرأسها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبعضوية رئيس جهاز المخابرات العامة ومنسق جهاز مكافحة الإرهاب؛ لكشف ملابسات واقعة التفجير ودوافع مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.

وبينت أن اللجنة بدأت عملها وستتعاون مع كل الجهات ذات الصلة التي يمكن أن تقدم لها المعلومات حول المتورطين من أجل تقديمهم للعدالة وتفادي أي هجمات أو أعمال إرهابية وتخريبية أخرى.

وذكرت أن الأمور التنفيذية فيما يخص الواقعة تتبع وزارة الداخلية بشكل مباشر، موضحة أن المجلس الرئاسي سيتابع عمل اللجنة لكي تخرج بنتائج تطمئن المواطنين والمتضررين من التفجير، والعمل على تجنب أي هجمات إرهابية أخرى.

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