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قادة المليشيات في المنطقة الغربية يهددون حكومة الوحدة المؤقتة بتجميد أعمالها

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أمهل قادة مليشيات المنطقة الغربية وطرابلس، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مدة تنتهي في أغسطس القادم، للتمهيد لإجراء الانتخابات أو تجميد الحكومة.

ونقل أحد قيادات ميليشيا ما يسمى بـ “جهاز دعم الاستقرار” أسامة طليش، الذي أسندت ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايته رئاسته لآمر مليشيا غنيوة عبد الغني الككلي، البيان عبر حسابه على “فيسبوك”،  مُبينًا أن “المجتمعين اتفقوا على توحيد الكلمة ودعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبار مهامها تسييرية، بالإضافة إلى دعم الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل”، بحسب قوله.

وأكد “قادة الميليشيات، بحسب طليش، أنه في حال لم يتم التمهيد للانتخابات في بداية شهر أغسطس المقبل، سيتم تجميد عمل الحكومة، وتسليم زمام أمور البلاد للمحكمة العليا تمهيدا لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • اسمه انقلاب ياكلاب فسحب الثقة من الحكومة من اختصاص مجلس النواب وكيف تجرى انتخابات اصلا دون انسحاب اللحتلال التركى والمرتزقة السورية وخل المليشيات وبسط نفوذ الدولة على الامن

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  • وقتها انتم الخاسرون فالحكومة ستنقل عملها لسرت ولن يكون لكن اى قيمة

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  • هؤلاء الاشاوس هم سبب بلاء ليبيا والليبيين….هؤلاء نصبوا انفسهم اولياء امر الليبيين والاوصياء علي هذه الثورة اقصد النكبة ..ثورة طياح السعد والمزال…هؤلاء المبتزين تعلموا من العشر سنوات الماضية كيف يبتزون ويتحصلون علي الاموال والاعتمادات الوهمية والوظائف القيادية والايفاد للخارج للعمل بالسفارات والاثراء الغير مشروع…هؤلاء الاشاوس اسباب بلاء ليبيا …من خريجين سجون ومتعاطيين مخدرات و سواقين ايفيكو وميكانيكية سيارات وفنيين تصليح تلفاز الي اثري اثرياء العالم ..يمتلكون شركات طيران ومولات وقصور ومزارع وشقق ووووو….هؤلاء هم الطوار الاشاوس..عليهم لعنة الله اينما كانوا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…

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