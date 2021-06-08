قادة المليشيات في المنطقة الغربية يهددون حكومة الوحدة المؤقتة بتجميد أعمالها

أمهل قادة مليشيات المنطقة الغربية وطرابلس، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مدة تنتهي في أغسطس القادم، للتمهيد لإجراء الانتخابات أو تجميد الحكومة.

ونقل أحد قيادات ميليشيا ما يسمى بـ “جهاز دعم الاستقرار” أسامة طليش، الذي أسندت ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايته رئاسته لآمر مليشيا غنيوة عبد الغني الككلي، البيان عبر حسابه على “فيسبوك”، مُبينًا أن “المجتمعين اتفقوا على توحيد الكلمة ودعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبار مهامها تسييرية، بالإضافة إلى دعم الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل”، بحسب قوله.

وأكد “قادة الميليشيات، بحسب طليش، أنه في حال لم يتم التمهيد للانتخابات في بداية شهر أغسطس المقبل، سيتم تجميد عمل الحكومة، وتسليم زمام أمور البلاد للمحكمة العليا تمهيدا لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر”، بحسب قوله.

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