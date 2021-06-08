صنع الله: مؤسسة النفط تنتظر اعتماد ميزانية القطاع

أكد رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله أن المؤسسة في انتظار اعتماد الميزانية المخصصة للقطاع، لكي يتم تحسين خدمات التأمين الصحي للمستخدمين.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله برئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار الفاخري، بمقر المؤسسة الةطنية للنفط بحضور عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة العماري محمد العماري بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة.

وبين صنع الله أنه فيما يخص القرار (642)، بشأن زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها فقد تم إحالة مراسلات بالخصوص إلى ديوان وزارة النفط والغاز وفي انتظار ردها في هذا الشأن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها تفعيل القرار (642) للعام 2013، والمتعلق بزيادة المرتبات لمستخدمي القطاع، وتقديم خدمات التأمين الصحي، وتحسين أوضاع العاملين، كما تم مناقشة خطط التدريب الداخلي والخارجي.