وزير التعليم يبحث تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا

بحث وزير وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين” إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا وإعادة فتح المدرسة الفرنسية في ليبيا،

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم الليبية أن الوزير وسفيرة فرنسا بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس تعزيز العلاقات بين الجانبين الليبي والفرنسي في مجال التربية والتعليم كما ناقش الجانبين إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا وإعادة فتح المدرسة الفرنسية في ليبيا، إذ أبدى الوزير استعداده لتذليل كل الصعاب.