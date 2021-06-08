قدم منسق العمليات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المكتب عرض تقديمي لبرنامج تدريب المراقبين على الانتخابات.

وقال بيان صادر عن الإدارة: “تناول العرض عدة مواضيع، منها: (تعريف الديمقراطية – تعريف الانتخابات – تعريف المراقب – مدونة السلوك – ماذا نراقب….الخ)”.

وأضاف البيان “وقد استهدف هذا العرض موظفي قسمي التوعية والتدريب بالمكتب”.

وتابع “يأتي هذا العرض كقاعدة لتدريب بعض المنظمات، بحيث تنطلق في تدريب المراقبين وحصولهم على المعلومات المتعلقة بعملية المراقبة”.