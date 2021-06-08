البعثة تدين تفجير سبها.. وتؤكّد أولوية توحيد المؤسسة العسكرية

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي وقع في السادس من يونيو، في سبها وتبناه “داعش”، وأسفر عن مقتل عددٍ من الضباط العسكريين وإصابة آخرين.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد “كوبيش”: “هذه الحادثة هي تذكيرٌ قويٌّ بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”.

وأضاف: “نكرّر دعواتنا للحاجة الملحّة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا؛ من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية”.

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