أجهزة عسكرية تبحث تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار

عقدت عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية اجتماعا لبحث تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، ومناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستعراض مخرجات لجنة الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود.

وجاء الاجتماع بدعوة من مدير مكتب الأمن والاستقرار، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه وضم رئيس أركان حرس الحدود، مدير عام مصلحة الجمارك، رئيس جهاز مكافحة الهجرة، ممثل رئيس جهاز الأمن الداخلي، رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، إدارة الاستخبارات العسكرية، عضو عن جهاز المخابرات، بالإضافة لممثل عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدة إدارات معنية بديوان رئاسة الوزراء بحسب حكومة الوحدة الونية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”

وجرى خلال اللقاء استعراض الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها.