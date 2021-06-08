نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل على مناطق الشمال الغربي ويشمل مناطق الشمال الشرقي من يوم الغد ، بينما تبقى الأجواء بدون تغير على مناطق الجنوب.
الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.
•الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24- 30) مْ على اغلب المناطق.
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد، واحتمال ظهور ضباب خفيف أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.
•الرياح: جنوبية غربية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 38) مْ ، وتسجل انخفاض من مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الخميس.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.
الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.
•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(36- 39) مْ.
وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:13). فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).
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