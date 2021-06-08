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إيطاليا تدين «تفجير داعش» بسبها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دانت إيطاليا بأشد عبارات الإدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها بتاريخ 6 يونيو، مستهدفا بوابة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت السفارة الايطالية لدى ليبيا، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نعرب عن أعمق تعازينا وقربنا من عائلات ضباط الأمن الذين دفعوا أغلى ثمن أثناء خدمتهم لبلدهم” وفقا لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة سبها جنوب البلاد وقد أسفر عن وفاة ضابطين وإصابة أربعة آخرين.

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إيطاليا تفجير داعش سبها

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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