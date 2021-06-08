وزيرة الداخلية الإيطالية تؤكد أهمية «الشراكة» مع بلدان منشأ وعبور تدفقات الهجرة بدءا من ليبيا

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي، أهمية توصل مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية مع بلدان المنشأ وعبور تدفقات الهجرة بدءا من ليبيا وتونس؛ لـ«تعزيز عمليات الاستقرار الجارية والمساهمة في تنميتها الاقتصادية».

جاء ذلك خلال استقبال لامورغيزي لوزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في الحكومة النمساوية كارولين إدستادلر، بمقر الوزارة في روما، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية.

– دي مايو: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا «أمر أساسي» لمعالجة تدفقات الهجرة

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالمفاوضات حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء المقترح من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى حماية الحدود الخارجية الأوروبية، والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلعب دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بتدفقات الهجرة.

ومثل ملف الهجرة غير الشرعية محور مناقشات وزير الخارجية الإيطالية لويغي دي مايو خلال زيارته نهاية مايو الماضي ليبيا، رفقة نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.

وأكد دي مايو أن مناقشاته في طرابلس تطرقت إلى توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود البحرية؛ لإرساء استراتيجية على المديين القصير والطويل لمجابهة كل الأنشطة غير الشرعية مع احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

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