مدير إدارة شؤون الجامعات يتفقد مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي

أجرى مدير إدارة شؤون الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعد التائب، اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي و مدير مركز ضمان الجودة عبدالله عبدالجليل، جولة تفقدية داخل مجمع الكليات الطبية بجامعة بنغازي.

التائب، وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، استمع خلال جولته على برامج الدراسات العليا داخل الكليات الطبية وكذلك دور مراكز البحوث والاستشارات داخل هذه الكليات .