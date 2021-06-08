شلوف: تركيا دولة احتلال وبقاء قواتها ومرتزقتها في ليبيا ضد رغبة كل السلطات التنفيذية

علق الباحث والأكاديمي الليبي، جمال شلوف، على الموقف التركي واستمرار بقائه داخل ليبيا بحجة الاتفاقية العسكرية الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة، قائلًا: “لما يكون مبرر وجود قوة عسكرية لدولة فوق أراضي دولة أخرى أنه جاءت بناءا على مذكرة تفاهم مع الحكومة المعترف بها دوليا”.

شلوف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء، قال: “ورغم أن هذه الحكومة -الوفاق- لا تمثل كل جغرافيا وسكان هذه الدولة وغير دستورية ولم يقسم وزرائها أمام البرلمان الشرعي وصادر ضد قراراتها أحكام قضائية ببطلانها، والوزير الذي وقع التفاهم (مفوض) لتسيير الأعمال فقط وليس لتوقيع تفاهم أمني دولي”.

وأردف: “لكن بعد هذا كله يطلب رئاسة ووزير حكومة تحظى بالاعتراف الدولي، وبثقة البرلمان وتمثل كل الدولة جغرافيا وسكانيا -حكومة الوحدة الوطنية-، من الدولة الأخرى -تركيا- أن تسحب قواتها العسكرية ومرتزقتها. وتصر على بقائهم غصبا عن كل السلطات التنفيذية، فإن لم تكن هذه قوة احتلال فما هو تعريف الاحتلال في نظركم!؟”، مردفًا: “نهاركم وطن أسير، ومواطن كسير، ومجتمع دولي حقير”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

