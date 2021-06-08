نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (08/06/2021)…
حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
•السماء قليلة السحب.
•الريح شرش بوجه عام ســرعته مــا بين (05– 15) عقدة.
•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–1.25) متر.
•البحر خفيف الموج.
•درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.
•الرؤيـة جيدة ، وتكون متوسطة على ساحل طرابلس وسرت لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
•السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
•الريح شرش ، بينما يكون غربي على الساحل الممتد من شحات إلى درنة سرعته ما بين (05– 15) عقدة ، تصل إلى (20) عقدة على ساحل الخليج.
•ارتفاع الموج يتراوح مابين (0.50–1.25) متر.
•البحر خفيف الموج.
•درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.
•الرؤيـة جيدة ، وتكون متوسطة على ساحل بنغازي لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.
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