في رسالة إلى غوتيريش.. لجنة الحريات تطالب البعثة الأممية بترك ليبيا أو حل مشكلتها بجدية

بعثت لجنة الحرية العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برسالة دعت فيها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى ترك البلاد فورا أو العمل بـ”جدية” لحل مشكلتها.

وأشارت الرسالة، المقدمة أيضا إلى رئيس البعثة يان كوبيش، إلى أن البعثة عمدت إلى “إدارة الأزمة” وليس حلها، وذلك بتجاهل الأهداف الرئيسية لتشكيلها ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والمساعدة في إجراء الانتخابات، وأنها ارتكبت “أخطاء جسيمة” في تحديدها مسار المرحلة الانتقالية الحالية بعدما تحولت إلى “سلطة مركزية”.

ووقع 125 اسما من مختلف الشرائح الليبية الرسالة، تضامنا مع محتواها.

الأمين العام للامم المتحدة

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

تحية الحق والعدل وبعد،،

يسرني باسمي وباسم أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين وبعض من المهتمين بالشأن العام أن نضع بين يديكم الحقائق التالية:

سبق أن قررتم إرسال بعثة للدعم في ليبيا للمساعدة في الخروج من الأزمة التي تمر بها بلادنا، وذلك بموجب القرار 2009 الصادر عن مجلس الأمن الذي أسند للبعثة الأممية ثلاثة اختصاصات على سبيل الحصر في المادة الثانية عشرة، وهى:

أولا: المساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.

ثانيا: المساعدة في إعداد الدستور الليبي.

ثالثا: المساعدة في إجراء الانتخابات القادمة.

غير أن دور المساعدة تحول إلى الانتزاع الكامل لاختصاص المؤسسات الليبية المعنية وتحول البعثة الأممية إلى سلطة مركزية في ليبيا نتيجة للآتي:

أولا: تعليق عمل الدائرة الدستورية في المحكمة العليا والحيلولة دون تصدي المحكمة العليا للقرارات والقوانين غير المشروعة دستوريا وقانونيا الصادرة عن البعثة وتابعيها.

ثانيا: عدم تصدي المحامين والحقوقيين للبعثة الأممية.

ثالثا: المال الفاسد الليبي والأجنبي ودوره في شراء الذمم لتمرير قرارات غير مشروعة.

رابعا: هيمنة المخابرات الأجنبية على المشهد الأمني واتباعهما لسياسة التهديد والابتزاز.

ولما كان كل ما تقدم، للأسف اتضح أن البعثة لا تريد حل الأزمة، بل ساهمت في تعقيدها، وذلك يتضح بما لايدع مجالا للشك في التالي:

أولا: بعث الحياة من جديد في مجلس النواب الذي انتهت ولايته منذ مدة.

ثانيا: بعث الحياة في المؤتمر الوطني تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة وإعطائه الصفة الاستشاريه قولا وعملا بتمكينه من ضرورة الموافقة على ما يقرره مجلس النواب في اختيار المناصب السياسية، في سياسة تهدف إلى عدم اتفاق الطرفين.

ثالثا: إعطاؤه مكنة الموافقة على مشاريع القوانين قبل إقرارها من مجلس النواب.

رابعا: والحال هذه إنه تم تجميع الفرقاء في برلين واقترحتم “5+5” دون دعمها وتركها وحدها دون تدخل من البعثة باقتراح طريق لإخراج المرتزقة والأجانب.

خامسا: اخترتم 75 شخصا (أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي) في اختيار تنقصه الدقة رغم أننا لا نشك في وطنيتهم وحرصهم.

سادسا: اختار الـ75 حكومة لنا بمعرفتكم، وشكلتم لجنة لوضع القاعدة الدستورية التي على ضوئها ستجرى انتخابات ديسمبر،

ترى ما هو الجديد الذي قررته القاعدة الدستورية إذا كانت مشكلة انتخاب الرئيس من الشعب (التي أقرها البرلمان) في وقت سابق أو انتخابه من مجلس النواب لم يحسمها مشرعو القاعدة الدستورية؟ إننا هنا بكل ثقة نقول إنكم أتيتم بصراحة لإدارة الأزمة وليس حلها، وإن هذا الفهم هو لدى السواد الأعظم من الليبيين، فلا تعتقدوا أنه بفعلكم هذا قد انطلت علينا ألاعيبكم. وأنه من واجبنا تجاه مواطنينا أن نبين أخطاءكم الجسيمة، التي أصبحت مفضوحة لا تخطئها عين المتابع للشأن الوطني، وأصبح مفضوحا وبإمكان حتى العوام ملاحظته والشك فيه! إلا إننا هنا نخاطبكم باسم الضمير الإنساني أن تتركوا بلادنا فورا أو تكونوا جادين في حل مشكلة ليبيا. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. نقيب المحامين السابق ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة محمد إبراهيم العلاقي الموقعون على الرسالة 1- الأستاذ جبران سالم منصور

2- الأستاذ صلاح الدين طاباق

3- مسعود علي التي

4- الدكتور خالد الناجح

5- الأستاذة سالمة الشعاب

6- الأستاذه سالمة ضياف علي

7- الأستاذة خيرية الطاهر الزنتاني

8- الأستاذة ابتسام الساحلي

9- الأستاذ عادل العلاقي

10- الأستاذ أسامة خليفة العلاقي

11- الأستاذ أحمد سعيد الربيع

12- علي توفيق الشتوي

13- منصور قدمور

14- مصباح الجروشي

15- خميس عبدالله أبوبكر

16- إبراهيم عياد المزوغي

17- ميلود امبارك جعاط

18- البهلول محمد كريم

19- جمال حسين بن فايدة

20- محمد أحمد الرحيبي

21- محمد محمود عبيد

22- ثريا حسن الطويبي

23- سليمان محمد الرطيب

24- المهدي أبوالقاسم عبدالغالي

25- الحيلاني العكروتي

26- محمد صالح قنبيج

27- علي محمد أبوشاقور

28- إدريس عبدالسلام

29- فرادي مصطفى الشهاوي

30- محمد السويحلي العالي

31- عز الدين بن خليفة

32- محمد سالم الأصيبعي

33- أبوالقاسم الربو

34- سعادة علي

35- علي محمد للمليح

36- مصطفى رحاب

37- شعبان علي إبراهيم

38- فيصل محمد الحربي

39- أيام محمد عريبي

40- إدريس عبدالسلام حميد

41- شعيب أحمد الأمين المجبري

43- أحمد صالح الذهبي

44- سناء القطيوي

45- أسامة أبوحجر

46- محمد فرح أحمد

47- محمد علي الديب

48- شكري المبروك عبدالسلام شوية

49- محمود فتحي الكوربو

50- عبدالقدوس العيساوي

51- سناء عبدالسلام أبو نوارة

52- إبراهيم عياد المزوغي

53- منير أمحمد أبوصبيع

54- الهادي بشير أبوزقية في

55- أبوالقاسم الفاضلي

56- علي جمعة مروان

57- عادل امحمد نيقرو

58- د. مجدي أنور ولده

59- رمضان القباعي

60- عبدالسلام البيوني مفتاح

61- ماجد عبدالله المحمودي

62- شعيب أحمد الأمين

63- أبوالقاسم الجبالي

64- حسام المهدب زلوط

65- عبدالحميد العادي بيزان

66- أميرة إبراهيم النفاتي

67- عبدالسلام إبراهيم فطيس

68- حسن العادي هويسة

69- أحمد إبراهيم الغرياني

70- جمال الطاهر التومي

71- أحمد العادي رويصات

73- فرح السائح

74- جمال بكة

75- ياسر الثابت

76- مفتاح الككلي

77- علي امحمد الشريف

78- زهرة محمد عبدالمولى

79- خديجة المهدي صالح

80- علي محمد السريف

81- الحسين فوتية

82- أميرة أحمد باز

83- عادل البتوال

84- مسعود علي التبيني

85- سراج سالم الحراري

86- عبدالحميد مفتاح مصباح أبوقرين

87- نهى مصباح عريبي

88- أحمد القناص

89- سالم محمود قدمور

90- زهرة شركس

91- عبدالسلام محمد عاشور

92- حاتم الخضار

93- أحمد الكوت

94- محمد عمر أبوشنة الرحيبي

95- د. المدني بالطويرات عمر

96- عبدالحميد سالم تاكيله

97- أنور أحمد الطشاني

98- سالمة الشعاب

99- محمد طريش

100- فاطمة عمر حواص

101- أسامة محمد عريب

102- مبروكة رحيل الزناتي

103- حمدي المجدة

104- فاطمه الهادي الككلي

105- عصام العسبلي

106- محمد علي الهوني

107- حبيب عثمان

108- عبدالهادي علي العزومي

109- خليفة محمد العيد

110- إبراهيم محمد النعاجي

111- منى الشارف الهمالي

112- سالم النفاتي

113- محمد عمارة سريبة

114- عبدالمجيد الميت

115- سونيا العامري

116- أحمد أبو شخمة

117- الصيد رمضان بن فنادق

118- أحمد محمد غويله

119- منى الشارف الهمالي

120- راسم خليه أبوالسعود

122- د . موسى قريفة

123- محمد أبومحمود مكاري

124- الكاتب أحمد الفيتوري

125- بشير زعبية- صحفي

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