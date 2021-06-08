منصات الإخوان: الدبيبة لن ينتظر مجلس النوّاب لاعتماد الميزانية

أفاد مصدر قريب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بأن “الأخير أصبح مقتنعا بأن ما يقوم به مجلس النواب من عرقلة واستفزاز الهدف منه إفشال وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف المصدر لمنصة “عين ليبيا” الموالية للجماعات الإرهابية والتابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي، أن الدبيبة سوف يمضي قدما بالتعاون مع المجلس الرئاسي في العمل على تحقيق أهداف حكومته من خلال الاستفادة من نص معتمد في الاتفاق السياسي بخصوص الترتيبات المالية وبهذا يستطيع اعتماد ميزانية هده السنة 2021.

واختتم المصدر بالقول، إنه “في حالة اعتماد الميزانية من قِبل مجلس النواب فأنه يمكن إجراء التسويات اللازمة للميزانية هذه السنة علما بأن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنوات الخمس الأخيرة”.

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