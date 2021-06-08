«غازيني»:  الإعلام الليبي يتجاهل قضية شباب بنغازي المحبوسين في إيطاليا ظلماً

علقت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، على قضية الشباب الأربعة من مدينة بنغازي، لاعبي كرة القدم، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 30 عام في إيطاليا، بتهمة التورط في ملف الهجرة.
وقالت «غازيني»، عبر تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، إنه “من المهم أن يقر الرأي العام الإيطالي بأن هذه القضية هي إخفاق فادح في تطبيق العدالة”، مردفة، “لكن الليبيين يحتاجون أيضًا إلى إسماع أصواتهم – نادرًا ما يتم ذكر هذه القضية في وسائل الإعلام الليبية”.
وأوضحت الباحثة الإيطالية، ” أشكر قناة (راي نيوز) الإيطالية لإفساحها المجال للحديث عن قضية شباب بنغازي الأربعة، والسماح بسماع جانبهم من القصة”، لافتة، “إنهم يقضون عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا، لكنهم غير مذنبين بأي حال من الأحوال بالجرائم المتهمين بارتكابها”.
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