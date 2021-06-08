«غازيني»:  الإعلام الليبي يتجاهل قضية شباب بنغازي المحبوسين في إيطاليا ظلماً

علقت الخبيرة في شؤون ليبيا بمجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، على قضية الشباب الأربعة من مدينة بنغازي، لاعبي كرة القدم، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة 30 عام في إيطاليا، بتهمة التورط في ملف الهجرة.

وقالت «غازيني»، عبر تغريدة لها على حسابها بموقع تويتر، إنه “من المهم أن يقر الرأي العام الإيطالي بأن هذه القضية هي إخفاق فادح في تطبيق العدالة”، مردفة، “لكن الليبيين يحتاجون أيضًا إلى إسماع أصواتهم – نادرًا ما يتم ذكر هذه القضية في وسائل الإعلام الليبية”.

وأوضحت الباحثة الإيطالية، ” أشكر قناة (راي نيوز) الإيطالية لإفساحها المجال للحديث عن قضية شباب بنغازي الأربعة، والسماح بسماع جانبهم من القصة”، لافتة، “إنهم يقضون عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا، لكنهم غير مذنبين بأي حال من الأحوال بالجرائم المتهمين بارتكابها”.