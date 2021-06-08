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السفير التونسي يشيد وزير العمل بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمَّالة التونسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اليوم الثلاثاء، مع السفير التونسي في ليبيا لسعد لعجيلي.

العابد، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى ضرورة استثمار هذا التطور والبناء عليه، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والتي تشهد نموا مستمرا في كافة المجالات.

وأكد على أنه أعلن عقب زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي والوفد المرافق له إلى ليبيا مؤخرا، بأن وزارة العمل، ستعمل على تسوية اوضاع التونسيين العاملين في ليبيا، كما تعمل الوزارة على مراقبة سوق العمل لحفظ حقوق العمالة الوافدة، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة لهم .

من جهة أخرى اشاد السفير التونسي بإجراءات وزارة العمل بخصوص ملف العمَّالة التونسية، مؤكداً على أنها أصبحت هناك عودة لليد العاملة التونسية في ليبيا، خصوصا بعد زيارة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، التي فتحت الأبواب نحو إعادة تنشيط المصالح المشتركة بين الجانبين.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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