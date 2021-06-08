ورشة عمل حول «منظومة تتبع النزوح»

حضر رئيس الهيئة العامة للمعلومات، عبد الباسط سالم الباعور، ورشة العمل التي نظمها وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، اليوم الثلاثاء، بطرابلس تحت عنوان (إطلاق منظومة تتبع النزوح).

وتم خلال الورشة، -التي حضرها رفقة رئيس الهيئة، مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية نادر سعد مليطان، ومديري مكتبي التنسيق والمتابعة والإعلام والترجمة أشرف بشير المرابط وخالد المبروك الفرجاني-، الإعلان عن انطلاق منظومة تتبع النزوح التي أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بالتعاون مع إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات.

وشهدت الورشة، تقديم عرض ضوئي من قبل مهندس مختص من منظمي هذه الورشة، تناول فيه بالشرح، آليات عمل منظومة تتبع النزوح، بالإضافة إلى تقديم عرض ضوئي من الهيئة العامة للمعلومات، قدمه مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة، تناول فيه آليات العمل بقاعدة البيانات الوطنية بالهيئة، ودوها في توفير البيانات المطلوبة لمنظومة تتبع حركة النزوح.

ووقع وزير الدولة لشؤون المهرجين والنازحين على هامش هذه الورشة عدداً من الاتفاقيات التعاون مع كلاً من الهيئة العامة للمعلومات، الهيئة الليبية للبحث العلمي والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وحضر الورشة عدداً من وزراء حكومة الوحدة الوطنية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمهتمين بهذا الشأن.