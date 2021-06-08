إدارة التدريب بالقوات المسلحة تبحث سبل الرفع بالمستوى العلمي للمتدربين

عقد مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اجتماعا بضباط الإدارة ناقش فيه الصعوبات والنواقص التي تحتاجها الإدارة ومراكز التدريب والمراكز التخصصية، فضلاً عن بحث إمكانية توفير الاحتياجات اللازمة التي تساهم في إنجاح التدريب والرفع من مستوى أداء الإدارة.

وأبدى مدير إدارة التدريب، امتنانه من المستوى الذي أظهرته الوحدات النوعية التي استعرضت في العيد السابع لثورة الكرامة، مشدداً على ضرورة الرقي بالمستوى التعليمي والعلمي الذي يهدف إلى الرفع من المستوى المطلوب للكفاءة القتالية لمنتسبي القوات المسلحة من ضباط وضباط الصف والجنود.

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