وزارة الداخلية تبحث الوضع الأمني في الرجبان

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع بلدية الرجبان الوضع الأمني والخدمي والاجتماعي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المجلس البلدى الرجبان بحضور كل من ‎مدير أمن جادو، وعميد بلدية الرجبان، وعدد من مختاري المحلات والاعيان ببلدية الرجبان، ورؤساء الأقسام بالمديرية.

‏‎وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددا من المواضيع التى تتعلق بالجانب الأمني والخدمي والاجتماعي بالمنطقة وجرى الاتفاق على دعم المراكز والواحدت التابعة للشرطة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتفعيل باقي الأجهزة الضبطية داخل المنطقة، كذلك التأكيد على دور مجالس الحكماء والاعيان ومختاري المحلات فى تعزيز ومساندة الاجهزة الشرطية.

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