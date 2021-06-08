إعلان النتائج المبدئية لإعادة الانتخابات البلدية في 4 مراكز بسوق الجمعة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الثلاثاء، النتائج المبدئية لإعادة عملية الاقتراع في أربعة مراكز انتخابية ببلدية سوق الجمعة.

وبلغ عدد المقترعين 967 شخصا من ضمن 4630 مسجلين للاقتراع، بنسبة مشاركة بلغت 20.8%. وبلغ عدد المرشحين بالفئة العامة تسعة، وبفئة ذوي الاحتياجات الخاصة سبعة، فيما ترشحت تسع سيدات ضمن فئة المرأة، في إعادة الاقتراع التي أجريت يوم السبت الماضي.

– لجنة الانتخابات البلدية: إعادة الاقتراع في 4 مراكز بسوق الجمعة

وتصدرت قائمة «الشمس» صدارة الفئة العامة بعدد أصوات بلغ 329 صوتا، تليها قائمة «الإعمار» مع 247 صوتا، ثم قائمة «الزيتونة» مع 234 صوتا، وقائمة «المظلة» مع 28 صوتا، وقائمة «السفينة» مع 16 صوتا، وقائمة «السانية» مع 13 صوتا، وقائمة «العطاء» مع 13 صوتا، وقائمة «يدا بيد» مع ثلاث أصوات، فيما حصلت قائمة «الساعة» على صوت واحد.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار، حل عبدالقادر الصديق الأمين النجار في المرتبة الأولى مع 189 صوتا، يليه عبدالمهيمين يونس سالم أبولسين مع 167 صوتا، ثم محمد الكرشودي محمد بريش مع 120 صوتا، ومحي الدين عمر علي الخياط مع 100 صوت، وهشام ناصر مختار نصير مع 61 صوتا.

وتصدرت مفيدة شعبان محمد صولة المرشحات في فئة المرأة مع 281 صوتا، تليها نعيمة البهلول خليفة أبوشاقور (127 صوتا)، ثم ناجية محمد علي عبيد (65)، وزهرة المبروك محمد الشريف (50)، ووصال عبدالله محمد دعاب (23)، وعائدة محمود بشير ناجي (22)، ومنى محمد السايح الشباح (21)، وعواطف فتحي أبوعجيلة الجدائمي (17)، ومبروكة محمد الهادي المبروك (16)، وبدرية نوري الهادي المعدولي (11).

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