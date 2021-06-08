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رئيس «الإنماء الاقتصادي» يتعهد لـ«اتحاد النقابات» بحل مشاكل توقف المرتبات والإنتاج ببعض الشركات

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اتحاد عام نقابات ليبيا من الشرق والغرب.

وقال بيان صادر عن الصندوق: “حضر هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الممثلين عن النقابات الفرعية للشركات والنقابة العامة”.

وأضاف البيان “ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه الشركات والتي أبرزها توقف المرتبات والإنتاج ببعض الشركات لحلها واستئناف نشاطها”.

وتابع “أعرب رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن استعداده الكامل لحلحلة كافة المشاكل التي تواجه الشركات، والمساهمة في وضع حلول عاجلة لها قدر المستطاع.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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