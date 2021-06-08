مجددة تمسكها باستقرار ليبيا.. فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على سبها

أدانت فرنسا بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد الماضي في مدينة سبها، والذي استهدف قوات أمن المدينة وأسفر عن مقتل ضابطين وجرح أربعة أشخاص، وقدمت تعازيها، لأسر وأقارب الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى .

وأوضح بيان أصدرته السفارة الفرنسية بطرابلس، اليوم الثلاثاء، أن “فرنسا تجدد تمسكها باستقرار ليبيا، والذي يتطلب مؤسسات أمنية ليبية موحدة ولها سيادة على كامل التراب الوطني للحفاظ عليه”.

وتابع البيان، أن الدولة الفرنسية “ستواصل دعم الليبيين الذين يعملون على بناء ليبيا آمنة وسالمة، ولا سيما من خلال تنظيم انتخابات في ديسمبر 2021 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 ، وكذلك إلى جانب جميع القوات المنخرطة في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي منطقة الساحل”.