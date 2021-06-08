ليبيا تُسجّل 243 إصابة جديدة بـ”كورونا” و3 وفيات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 243 عينةً إيجابيةً جديدةً، من أصل 3,318 عينة وصلت إلى 18 مختبرًا تابعًا للمركز.

وجاءت الإصابات، التي أعلن عنها المركز، بواقع 194 عينةً جديدة، و49 لمخالطين؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم ليبيا، إلى 187,928 إصابةً.

وسُجلت أعلى حصيلة إصابات في طرابلس بواقع 109 إصابات، منها 95 جديدةً و 14 لمخالطين، في حين توزعت بقية العينات على 31 مدينةً أخرى.

وبخصوص حالات الوفاة الأخيرة، وبحسب تحديث المركز؛ فقد تم تسجيل ثلاث حالات وفاة متأثرة بالفيروس، توزعت على ثلاث مدن هي الرحيبات وبني وليد والواحات؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 3,149 شخصًا في عموم البلاد.

أما حالات التعافي من الفيروس؛ فقد سجّل المركز 242 حالةً تماثلت للشفاء، أعلاها في طرابلس بواقع 204 أشخاص؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 173,636 شخصًا منذ أن تفشّت الجائحة.

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