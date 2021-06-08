البعثة الأممية لدى ليبيا تدين الهجوم الإرهابي في سبها

دانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن مقتل عدد من الضباط وإصابة خمسة آخرين.

وأعرب المبعوث الأممي، يان كوبيتش، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين، لافتا إلى أن هذه الحادثة تشير إلى ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين، وزيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، داعيا إلى ضرورة بدء توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، لتعزيز أمن الحدود، والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية.

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