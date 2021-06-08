فرنسا تجدد دعمها لاستقرار ليبيا على خلفية الهجوم الإرهابي

أدانت السفارة الفرنسية في طرابلس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها، مستهدفا قوات أمن المدينة، وأسفر عن مقتل ضابطين وجرح 5 أشخاص، حيث قدمت تعازيها لأسر وأقارب الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وجددت فرنسا تمسكها باستقرار ليبيا، والذي يتطلب مؤسسات أمنية ليبية موحدة ولها سيادة على كامل التراب الوطني للحفاظ عليه، لافتة إلى مواصلة دعمها لليبيين في تنظيم انتخابات في ديسمبر القادم، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك دعمها لجميع القوات المنخرطة في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي منطقة الساحل.

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