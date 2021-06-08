وزير الداخلية يطلع على الأوضاع الأمنية داخل مدينة طبرق

ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني أمس الإثنين بمدير أمن طبرق عميد “خالد البسطة”.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة طبرق، والمشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية، وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني داخل المدينة.

واستمع وزير الداخلية لشروح وافية من قبل مدير أمن طبرق حول الوضع الأمني داخل المدينة، والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية