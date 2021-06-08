حكومة الوحدة: اجتماع أمني موسع يناقش تأمين الحدود والهجرة غير الشرعية

ناقش مسؤولون بعدد من الأجهزة العسكرية والأمنية، تأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار، وظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستعراض مخرجات لجنة الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، بدعوة من مدير «مكتب الأمن والاستقرار»، بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وضم الاجتماع، الذي عقد يوم الأحد، رئيس أركان حرس الحدود، مدير عام مصلحة الجمارك ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة، ممثل رئيس جهاز الأمن الداخلي، رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، إدارة الاستخبارات العسكرية، عضو عن جهاز المخابرات، إضافة لممثل عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ، وعدة إدارات معنية بديوان رئاسة الوزراء، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.

– «الرئاسي» يكلف الوحدات العسكرية في الجنوب بتأمين الحدود والتعامل مع «الأهداف المعادية»

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وأشار البيان المنشور، اليوم الثلاثاء، على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن الاجتماع «استعراض الصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها».

وكلف المجلس الرئاسي في شهر أبريل الماضي، جميع الوحدات العسكرية في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، و«التعامل مع أي أهداف معادية». وجاء ذلك بعد إعلان الجيش التشادي وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد متمردين تسللوا إلى البلاد قادمين من ليبيا.

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