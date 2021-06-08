بتعليمات من الدبيبة.. “أجهزة عسكرية وأمنية” تبحث في طرابلس تأمين الحدود

بحث عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية آليات ضبط وتأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” .

وتناول اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بطرابلس، بدعوة من مدير مكتب الأمن والاستقرار، استعراض مخرجات لجنة الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود والصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها.

وضم الاجتماع، رئيس أركان حرس الحدود، مدير عام مصلحة الجمارك ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة ، ممثل رئيس جهاز الأمن الداخلي ، رئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود ، إدارة الاستخبارات العسكرية، عضو عن جهاز المخابرات، بالإضافة لممثل عن الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ، وعدة إدارات معنية بديوان رئاسة الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.