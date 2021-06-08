ضبط “8” مهاجرين مصريين مختبئين في شاحنات رخام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عقيد إبراهيم الأربد القبض على 3 شاحنات مصرية وبها عدد 8 مصري مختبئون أسفل الشاحنات وداخل ألواح الرخام .

الأربد قال في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه تم ضبط المهاجرين واحتجازهم داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق .

وكشف المسؤول أن معلومات وردت للجهاز من داخل دولة مصر بأن هنالك 3 شاحنات مصرية اثنان تحملان رخام وواحدة تحمل أكياس فارغة خاصة بتغليف التشيبس وبها مهاجرين كانوا متوزعين على الشاحنات الثلاثة وهم أربعة في شاحنة واثنان في كل شاحنة.

وأشار إلى أن الشاحنات مرت على البوابات المصرية والليبية ولم يتم اكتشافهم، لكن رجال جهاز مكافحة الهجرة كانوا لهم بالمرصاد .

وذكر أن المهاجرين متواجدون الآن في داخل جهاز الهجرة ونوفر لهم الطعام بمجهودنا الخاص ونعاملهم معاملة إنسانية .

واختتم الأربد أنه سيتم التحقيق مع المهاجرين وسائقي الشاحنات وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.