الزناتي يدشن غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية

دشن وزير الصحة، علي الزناتي، غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية.

وبحسب الوزارة، فسيجري افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيسيتين في طرابلس وبنغازي.

يذكر أن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية قد تلقت برنامجا تدريبيا مكثفا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وستبدأ الغرفة في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل.

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