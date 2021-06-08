الأمم المتحدة: ليبيا ليست ميناء آمن لعودة المهاجرين

أكد المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ليبيا ليست ميناء آمن لعودة المهاجرين.

وبين المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن النساء والفتيات المهاجرات يتعرضن في مركز احتجاز شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس للتجويع ومحاولات انتحار من اليأس داعيا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزات وحمايتهن.

وكان وزير الداخلية خالد مازن قال خلال لقائه مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنقاذ 9216 مهاجر غير شرعي هذا العام مقابل 7106 مهاجر خلال العام الماضي.

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