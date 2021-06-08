المشري: فتح باب التقدم للمناصب السيادية ابتداء من الثلاثاء ولمدة 3 أيام

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الثلاثاء، فتح باب القبول وتقديم السير الذاتية للمناصب السيادية ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، وفقا لمخرجات اجتماعات أبوزنيقة 1.

ودعا المشري خلال مؤتمر صحفي الراغبين في الترشح للمناصب السيادية إلى التقدم بالسير الذاتية كلا إلى عضو دائرته، مؤكدا التزام العضو بعرض السير بكل «شفافية تامة»، وحتى موعد الإغلاق مساء الجمعة، ليتم فرز الملفات على مدار أربعة أيام ثم بعد ذلك يتم إعطاء المقبولين الفرصة في بث مباشر لعرض برنامجه أمام الليبيين.

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