افتتاح المركز الصحي بحي التحرير بمنطقة المنشية

بدعم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، افتتح المركز الصحي بحي التحرير بمنطقة المنشية بسبها، والذي جرت صيانته وتجهيزه ليقدم خدماته لأكثر من 40 ألف نسمة من سكان الحي الذي عانى لفترات طويلة بسبب عدم وجود مرفق صحي متكامل رغم الحروب والاضطرابات التي شهدها الحي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
المشري: فتح باب التقدم للمناصب السيادية ابتداء من الثلاثاء ولمدة 3 أيام
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الأمم المتحدة: ليبيا ليست ميناء آمن لعودة المهاجرين
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الزناتي يدشن غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
ضبط “8” مهاجرين مصريين مختبئين في شاحنات رخام
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك