افتتاح المركز الصحي بحي التحرير بمنطقة المنشية

بدعم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، افتتح المركز الصحي بحي التحرير بمنطقة المنشية بسبها، والذي جرت صيانته وتجهيزه ليقدم خدماته لأكثر من 40 ألف نسمة من سكان الحي الذي عانى لفترات طويلة بسبب عدم وجود مرفق صحي متكامل رغم الحروب والاضطرابات التي شهدها الحي.

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