في لقاء غير رسمي المنقوش تلتقي أوغلو في تركيا

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على افطار عمل استعرضا فيه المواضيع المشتركة بين البلدين التي تناولتها زيارات الطرفين خلال المدة الماضية للوقوف على تنفيذها سريعاً. وبحث الجانبان استعدادات الدولتين لمؤتمر برلين الثاني المزمع عقده خلال الأسابيع القادمة وكيفية توحيد الجهود باتجاه تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وتحقيق الاستقرار.

وأكدت الوزيرة خلال الافطار على أن الرؤية الليبية وبقيادة ليبية ستكون حاضرة وبقوة على طاولة برلين. من جانبه جدد الوزير التركي التأكيد على دعم بلاده الكامل لليبيا ولجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار على كل الصعد.

كما اتفق الوزيران على الاستمرار في التنسيق المشترك بين البلدين قبل المؤتمر حيث أكد وزير الخارجية التركي إنه سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور والتنسيق بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من برلين 2.

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