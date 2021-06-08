المصرف المركزي يبحث مشروع السيولة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مشروع السيولة الذي سيسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير اليوم الثلاثاء مدراء المشاريع التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي المعنية بالتحول الرقمي وسلامة النظام المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الشفافية والإفصاح والاستدامة المالية للدولة والحوكمة وبناء القدرات والتأجير التمويلي بالاضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع السابقة وعلى رأسها مشروع السيولة والتي ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية.