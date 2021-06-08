المشري: نرفض توحيد مؤسسات الدولة دون العسكرية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفض المجلس توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس: «نحن نرفض عدم قدرة نزول رئيس الحكومة إلى بنغازي (…) نرفض العبث بالمؤسسة العسكرية».

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث».

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