ليبيا الان

المشري: نرفض توحيد مؤسسات الدولة دون العسكرية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفض المجلس توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس: «نحن نرفض عدم قدرة نزول رئيس الحكومة إلى بنغازي (…) نرفض العبث بالمؤسسة العسكرية».

وشدد على أن المجلس الأعلى للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • طز فيك وفى كل الخرفان فالمؤسسة العسكرية بالفعل موحدة قائدها العام المشير خليفة حفتر ورئيس اركانها الناضورى بقرار من مجلس نواب الشعب بنصاب قانونى واثناء فترة صلاحيته وهو الجهة الشرعية الوحيدة بعد سقوط كل الاجسام الناتجة عن الصخيرات بانتهاء صلاحيته ورحيل السراج وعصابته .

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