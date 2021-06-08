من تونس.. انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز جهود ليبيا في مجال حقوق الإنسان

أطلقت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من برنامج تعزيز جهود ليبيا للوفاء بالتزاماتها بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، في مدينة جربة التونسية.

وحسب بيان وزارة العدل على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، خصصت الوزارة ورشة عقدت أمس الإثنين، لتوفير المعلومات والمهارات الخاصة بكتابة تقرير الدولة الليبية المواجهة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار البيان إلى أن عملية تقديم التقارير المنتظمة تعد فرصة لإجراء تقييم ذاتي، ومراجعة شاملة لوضع حقوق الإنسان والقدرة على النفاذ إليها على أرض الواقع، من خلال جمع البيانات وتحليلها ومراجعة السياسات والتشريعات، والاستجابة لملاحظات الهيئات التعاقدية الأممية والإقليمية وتوصياتها، التي تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها، كما يعد التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان مناسبة فريدة لصياغة خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان.

شارك في الورشة مندوبان عن المجلس الوطنى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومندوبون عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية واللجنة العليا للطفولة.

ينفذ البرنامج عبر شراكة بين وزارة العدل ومنظمة «لا سلام دون عدالة»، وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي.