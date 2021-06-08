ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 June, 2021

أعلنت الشركة لعامة للكهرباء ،اليوم الثلاثاء ،عن سرقة مسافة 2300 متر بدائرتي توزيع قصربن غشير والكريمية.

وقالت الشركة إنه تم الاعتداء على خط مصنع أطباق بن غشير من فرعية السدرة وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1500 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير.

كما تمّ كذلك تم الاعتداء على خط جامع الزيتون من فرعية خويلد وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 800 متر مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من منازل المواطنين القاطنين بالمنطقتين .