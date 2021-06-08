صنع الله يكشف تطورات ملف زيادة مرتبات قطاع النفط

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله رفقة رئيس اتحاد عمال النفط والغاز سعد دينار، تحسين بيئة العمل للموظفين في كافة المواقع والتابعين للشركات المختلفة

وأوضح صنع الله خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس اليوم الثلاثاء، بحضور عضو مجلس الإدارة العماري محمد، أن المؤسسة أحالت كافة المراسلات الخاصة بقرار زيادة مرتبات العاملين في القطاع الى وزير النفط محمد عون لمتابعتها مع الحكومة والبث فيها.

وتطرق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى عدد من الملفات أبرزها تقديم خدمات التأمين الصحي والدورات التدريبية في ليبيا وخارجها بهدف الرفع من القدرة البشرية وتحسين الأداء للعاملين في القطاع.

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