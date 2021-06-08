مليشيات مسلحة بطرابلس: إذا لم ُيمهّد للانتخابات سنجمّد الحكومة وننقل السلطة للمحكمة العليا

كشف أسامة طليس رئيس نادي المدينة السابق والقيادي في مليشيات اغنيوه الككلي، عن اتجاه المليشيات بالمنطقة الغربية لتجميد عمل حكومة الوحدة الوطنية وتسليم السلطة للمحكمة العليا إذا لم يبدأ التحضير للانتخابات في أغسطس المقبل، على حد قوله.

ونشر طليس تدوينة على موقع “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، قال خلالها: “تلبية ووفاء لدماء شهدائنا الأبرار ولرفع المعاناة على المواطنين وإنهاء حالة عدم الاستقرار الناتجة عن تعاقب الحكومات الانتقالية وتلبية لمطالب المجتمع الليبي للرفع بمستواه واستقرار الحكومة تم قبل قليل اجتماع قادة المنطقة الغربية وقادة منطقة طرابلس وبعض قادة الجنوب”.

وقال القيادي المليشياوي إن الاجتماع “انتهى بالاتفاق على الآتي: أولا: توحيد الكلمة ودعم حكومة الوحدة الوطنية باعتبار مهامها تسييرية، ثانيا: دعم الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021” على حد ادعائه.

وأضاف طليس: “كما أكد القادة أنه وفي حال لم يتم التمهيد للانتخابات في بداية شهر أغسطس القادم سوف يتم تجميد عمل الحكومة وتسليم زمام أمور البلاد للمحكمة العليا تمهيدا لإجراء الانتخابات في الموعد المقرر”.