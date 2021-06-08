ليبيا الان

المحجوب: هذه نتائج اجتماع لجنة 5+5 العسكرية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقدت لجنة 5+5 العسكرية اليوم الثلاثاء اجتماعا لاستعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع الدوري للجنة 5+5 عبر الدائرة المغلقة بحضور بعثة الامم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات برلبن توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لغرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق سابقا لفتح الطريق الساحلي وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وشدد أعضاء الخمسة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الارض داعيا للإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المفروض ان هذه المليشيات تابعة للقائد العام للجيش ورئيس الاركان بقرار من مجلس النواب مثل الدبيبة ومن لم يحترم اختيار مجلس النواب لا يناظر احترام الجيش لرئيس الحكومة ولى تغيير يتم بطريقة ديمقراطية من يريد تغيير قائد الجيش او رئيس الجيش يلجأ لليرلمان لسحب الثقة منه وتعيين اخر ان كان ممكتا او بالاتفاق على تعيين رئيس اركان من الخمسة العسكريين بالمتطقة الغربية يتولى اعادة هيكلة الوحدات العسكرية النظامية وحل المليشيات وطرد المرتزقة

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