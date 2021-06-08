المحجوب: هذه نتائج اجتماع لجنة 5+5 العسكرية

عقدت لجنة 5+5 العسكرية اليوم الثلاثاء اجتماعا لاستعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة.

وبين مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال الاجتماع الدوري للجنة 5+5 عبر الدائرة المغلقة بحضور بعثة الامم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات برلبن توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لغرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق سابقا لفتح الطريق الساحلي وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وشدد أعضاء الخمسة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الارض داعيا للإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين.

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