اللواء المحجوب يكشف لقناتنا مستجدات اجتماع اللجنة العسكرية (5+5)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا عبر الدائرة المغلقة بحضور بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات برلين.

مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أشار إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض اهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي واجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، حيث تم اليوم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لما يعرف بـ “غرفة عمليات البركان” التابعة لما يسمى “حكومة الوفاق” منتهي الولاية لفتح الطريق الساحلي وذلك بصفته القائد الاعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.