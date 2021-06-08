النائب العام من البيضاء: نؤكد على أن العمل جار على تطوير منظومة العمل النيابي

التقى النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، بمدينة البيضاء بمحامي عام محكمة استئناف البيضاء ومحامي عام محكمة استئناف طبرق ورؤساء ومديرو وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية بذات دائرتي الاختصاص .

النائب العام، وخلال كلمته استهل الحديث بالإشارة إلى دور النيابة العامة في ترسيخ مفهوم سيادة القانون والواجب الذي يقتضي منها اتخاذ التدابير اللازمة لفرض الالتزام بالمبادئ التي تلحق بهذا المفهوم ، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ المساءلة وإحترام الالتزامات الناشئة عن القوانين الداخلية والصكوك الدولية ذات الصلة بواجب احترام حقوق الانسان وحماية الحريات.

وعرج الصديق الصور، على أهمية مشاركة جميع أعضاء النيابة العامة في تشخيص المعوقات ووضع الحلول وصنع القرار الذي يسهم في بناء الدولة التي يتطلع لها أبناء المجتمع .

وبتفاعل الأعضاء مع الحديث، تكشفت جملة من المصاعب التي تحد من ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة ومنها عدم توفير الإمكانيات المادية اللازمة لحسن سير العمل ، ومحدودية التنسيق الوطني مع جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بالملاحقة الجنائية، بالإضافة إلى انحسار ولاية النيابة العامة في إقامة الدعوى أمام القيود الإجرائية التي تفرضها القوانين المنظمة للوظيفة العامة، وضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية فيما يتصل بإيداع النساء والاحداث بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وكذلك عدم التفاعل المؤسسي الموضوعي والفعال المتصل بتعزيز قدرة أعضاء النيابة العامة على العمل والبعد بهم عن الضغوطات وترسيخ الضمانات المتعلقة بالعزل والنقل.

بينما انتهى النائب العام الى تثمين مجهود أعضاء النيابة العامة وأكد على أن العمل جار على تطوير منظومة العمل واتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمل النيابات الجزئية بتوفير الخدمة الالكترونية والحد من الصعوبات القائمة سواء فيما يتعلق بالامكانيات المادية او العوائق التي تحد من فاعلية الملاحقة .

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