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الشركسي: الفصل في قضية انتخاب الرئيس أمر سهل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، اليوم الثلاثاء، إحالة القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية لمجلسي النواب والاستشاري للدولة للفصل فيها.

الشركسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أنه في حالة فشل مجلسي النواب والاستشاري للدولة للفصل في القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية فسيتم الفصل فيها من خلال ملتقى الحوار السياسي في جلسته المباشرة القادمة”.

وأوضح أن “ثمّة قضايا عدة اختلف الملتقى حولها، وأهمها انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أنه وفي تقديره سيكون الفصل فيها من السهل”.

ولفت إلى أن “الفشل في الوصول إلى اتفاق في الغردقة كان بسبب عدم اعتماد مخرجاتها من مجلس النواب ليومنا هذا، تسبّب في تصدي ملتقى الحوار لهذه العرقلة”.

 واختتم بتأكيده على أن “خارطة الطريق نصّت على قيام مجلسي الدولة والنواب بإنتاج القاعدة الدستورية، وفي حالة فشلهما مجددا في اعتماد القاعدة، سيضمّن منتدى الحوار الملاحظات، ويمرّر القاعدة لمفوضية الانتخابات”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليق

  • اى قاعدة دستورية من اختصاص مجلس النواب ولا صفة لما يسمى مجلس الدولة فهو من سواقط الصخيرات والافضل لاقرار قاعدة دستورية حاليا عن طريق المجلس الرئاسى ويعرض على مجلس النواب لاقرارها فلا قاعدة بدون قانون من مجلس النواب والا تصبح الانتخابات باطلة

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