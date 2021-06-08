الشركسي: الفصل في قضية انتخاب الرئيس أمر سهل

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، اليوم الثلاثاء، إحالة القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية لمجلسي النواب والاستشاري للدولة للفصل فيها.

الشركسي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “أنه في حالة فشل مجلسي النواب والاستشاري للدولة للفصل في القضايا الجدلية بالقاعدة الدستورية فسيتم الفصل فيها من خلال ملتقى الحوار السياسي في جلسته المباشرة القادمة”.

وأوضح أن “ثمّة قضايا عدة اختلف الملتقى حولها، وأهمها انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أنه وفي تقديره سيكون الفصل فيها من السهل”.

ولفت إلى أن “الفشل في الوصول إلى اتفاق في الغردقة كان بسبب عدم اعتماد مخرجاتها من مجلس النواب ليومنا هذا، تسبّب في تصدي ملتقى الحوار لهذه العرقلة”.

واختتم بتأكيده على أن “خارطة الطريق نصّت على قيام مجلسي الدولة والنواب بإنتاج القاعدة الدستورية، وفي حالة فشلهما مجددا في اعتماد القاعدة، سيضمّن منتدى الحوار الملاحظات، ويمرّر القاعدة لمفوضية الانتخابات”.

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