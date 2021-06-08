الشيباني: ميزانية 2021 لن تخلو من مشروعات لإعمار تاورغاء

طمأن عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أهالي تاورغاء بأن قضيتهم تحظى باهتمام على المستوى الداخلي والخارجي.

وأبدى الشيباني في تدوينة على موقع “فيسبوك”، تقديره لحجم الإحباط وخيبة الأمل والمشاعر المختلطة والتأويلات التي تختلج في صدور أهالي تاورغاء، جراء عدم تضمين تاورغاء بصناديق إعمار الحكومة، وكذلك التعويضات عن أضرار المنازل الذي خاطب بها وزير الإسكان والتعمير عددًا من البلديات المتضررة.

وقال: “في حقيقة الأمر هي متابعة لإجراءات سابقة يجب ألا تعمق شعورنا بالإقصاء، يسعدني أن أطمئنكم أن قضية تاورغاء تحظى باهتمام الداخل والخارج، ونحن على تواصل مع جميع الأطراف، وأن التفاهمات التي دارت بين المجلس المحلي تاورغاء وبلدية مصراتة التي اعتمدها رئيس المجلس الرئاسي السابق بخصوص التعويضات وبعض الاستحقاقات الأخرى سيتم تفعيلها”.

وأضاف: “وبفضل تفهم النواب لقضيتنا وطرحنا لها على أنها قضية وطنية لن تخلو ميزانية هذا العام 2021 من مشاريع عاجلة للشروع في إعادة إعمار تاورغاء، من صيانة منازل ومرافق وكهرباء ومياه وغيرها وبصورة فورية”.

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