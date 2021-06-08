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سرقة أسلاك كهرباء تقطع التيار عن منازل مواطنين

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن سرقة أسلاك كهرباء بمسافة 2300 متر في دائرتي توزيع قصر بن غشير والكريمية.

وفي التفاصيل، أوضحت الشركة في بيان أنه تم الاعتداء اليوم على خط مصنع أطباق بن غشير من فرعية السدرة وسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1500 متر بدائرة توزيع قصر بن غشير.

وكذلك تم الاعتداء على خط جامع الزيتون من فرعية خويلد وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بمسافة 800 متر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من منازل المواطنين القاطنين في المنطقتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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