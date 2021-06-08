المنقوش لنظيرها التركي: الرؤية الليبية ستكون حاضرة بقوة على طاولة برلين2

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن الرؤية الليبية وبقيادة ليبية ستكون حاضرة وبقوة على طاولة مؤتمر برلي2 المقرر عقده في 23 يونيو 2021.

جاء ذلك خلال إفطار عمل جمع المنقوش ونظيرها التركي مولود جاويش أوغلو بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

وجرى خلال اللقاء استعراض المواضيع المشتركة بين البلدين التي تناولتها زيارات الطرفين خلال المدة الماضية للوقوف على تنفيذها سريعاً كما بحث الجانبين استعدادات ليبيا وتركيا لمؤتمر برلين الثاني وكيفية توحيد الجهود باتجاه تنفيذ خارطة طريق المرحلة التمهيدية وتحقيق الاستقرار.

واتفق الوزيران على الاستمرار في التنسيق المشترك بين البلدين قبل المؤتمر حيث أكد وزير الخارجية التركي أنه سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور والتنسيق بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من برلين2 مشددا على دعم بلاده الكامل لليبيا ولجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار على كل الصعد.