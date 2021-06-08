الأحوال المدنية بنغازي: لم يتم التعامل مع السجل المدني بخصوص ما يسمى بالرقم القومي

بنغازي 08 يونيو 2021 (وال) – أوضحت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي بأن ما يسمى بالرقم القومي أو السجل القومي، لا يتعلق أو لا يخص السجل المدني نهائياً، ولم يتم التعامل مع السجل المدني مسبقاً كونه هو قاعدة بيانات للمواطنين.

وأشارت المصلحة إلى أن أي مستند غير صادر من السجل المدني ويحمل بيانات المواطنين الخاصه، يعتبر مستند مزور و سيتم إحالته لجهات الإختصاص .

وحذرت قانوناً أي جهة تحاول إصدار أي رقم موازٍ للرقم الوطني، ويحمل بينات المواطن ونحملها كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك فهذا يعتبر تزوير و محاولة للتلاعب بالهوية الليبية. (وال – بنغازي) ف م / هــ ع

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